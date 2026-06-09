中国で“人生が決まる”といわれている大学入試「高考」の試験が行われ、受験生は、家族だけでなく地域の人々にも盛大に見送られました。一方、有名大学に入っても就職ができない学生が増えつつあり、新たな動きも出ています。■受験生見送りイベント「町の人全員が来ています」中国・四川省の山間にある町で5日、町唯一の高校の前に続々と人が集まり始めました。そして整列したのは、おそろいの赤い衣装を身につけた女性たち。「