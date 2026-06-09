「日本ハム−ＤｅＮＡ」（９日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄監督が三回、リクエストに成功した。この回１点を先制し、なおも２死二、三塁で大塚が右中間へ大飛球を放った。打球はフェンス上部付近に当たってグラウンドに戻った。ここで審判団が集まって協議したがインプレー（二塁打）の判定とした。すると新庄監督がリクエスト。リプレー検証の結果、打球はフェンス後方にある柵に当たって跳ね返り、さらにフェン