千葉県山武市の資材などを置く、いわゆる「ヤード」に盗難車を保管したとして、アフガニスタン国籍の男2人が逮捕されました。【写真を見る】【独自】千葉・山武市のヤードで盗難車を保管した疑いアフガニスタン国籍の男2人逮捕盗難車を解体する拠点か千葉県警記者「千葉県警の捜査員がヤードに家宅捜索に入りました」きょう、千葉県警などが家宅捜索に入ったのは山武市にあるヤードです。警察は、このヤードに時価およそ950