「ソフトバンク−阪神」（９日、ペイペイドーム）阪神がソフトバンクの野村勇内野手に２打席連続で本塁打を浴びた。初回からまさかの４イニング連続被弾となった。才木が８年ぶりの１試合３被弾で３回ＫＯとなり、四回からは２番手の椎葉がマウンドに上がった。１死から初球を野村に打たれ、今季初失点を喫した。栗原に続き、野村も２打席連発。１試合４被弾は２２年３月２５日の開幕戦・ヤクルト戦以来、４年ぶりの屈辱的