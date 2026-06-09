富山県内でも食品のパッケージに、長引く中東情勢の混乱の影響です。印刷用のインクが不足し、いつもとは違う簡素なパッケージでの販売を余儀なくされています。「宅配商品のこちらの商品になります。こちらが今週から変更になりました、油揚げのパッケージになります」透明なパッケージに包まれた油揚げ。店頭や宅配で食品などを販売する「とやま生活協同組合」です。先週から、取り扱う一部の油揚げのパ