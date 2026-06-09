近年、診療所がなかった舟橋村にきょう、クリニックが7年ぶりに開院しました。訪問診療も行うクリニックを開いたのは富山県外出身、46歳の女性医師です。その意気込みを助田記者がお伝えします。 助田紫乃亜記者「村の中を走る県道沿いに、7年ぶりにクリニックが開院しました。予約制の外来診療に加え、訪問診療も行っていきます」渡辺史子院長「どんな症状なんですか？痛み？」患者「シャンプーするときここが」渡辺院長「