今回の事故で亡くなった2人の遺族や知人が、昨夜、KNBの取材に応じました。息子を奪われた父親は、逮捕された運転手を「絶対に許せない」と胸の内を語りました。事故で亡くなった立山町宮路の土肥純樹さん（36）は、当時、道路工事の後の撤去作業をしていたといいます。土肥さんの父親は、病院に行った妻から事故の知らせを聞き、「血の気が引いた」といいます。亡くなった土肥さんの父「4人で2人・2人交代でやってて、ちょうど交