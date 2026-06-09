先ほどクマが捕獲された住宅の近くで、新たなクマの痕跡が見つかったようです。高柳アナウンサーの中継です。クマが捕獲された現場から50メートルほど離れた場所から許可をいただいて中継でお伝えします。この塀を乗り越えて入ってくるところを、こちらの住民の方が一部始終見ていたそうなんです。こちらの塀、150センチほどあるんですが乗り越えまして、この野菜を突っ切るような形、クマの足跡がこちらにもあります。さらに飛び