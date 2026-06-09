今月5日、魚津市の北陸自動車道で、大型トラックが道路工事の作業員2人をはねて死亡させた事故で、酒気帯び運転などの疑いで逮捕された運転手の身柄がきょう、検察に送られました。運転手が勤務する福島県の運送会社の社長は、死亡した2人の葬儀で遺族に謝罪した一方、運行管理についての取材には答えませんでした。吉本康祐記者「根本容疑者を乗せた車が出てきました。フードとマスクを身に着けていて、表情をうかがうこと