クマの目撃が相次いでいた宇都宮市中心部で午後3時半すぎ、クマ1頭が捕獲されましたが、市は今後も3日間程度、警戒を続けるとしています。宇都宮市では、今月6日から商店街や住宅地などでクマの目撃が相次ぎ、警察や猟友会などが捜索を続けてきました。きょう午後、宇都宮駅から2キロあまりの住宅地にクマ1頭が見つかり、猟友会や警察などが包囲。そして午後3時半すぎ、麻酔銃を撃たれたクマは倒れ、その後、捕獲されました。捕獲