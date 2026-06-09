サッカーのワールドカップ北中米３カ国大会に臨む日本代表は８日（日本時間９日）、事前合宿を行っていたメキシコ・モンテレイを出発し、大会中のベースキャンプとする米テネシー州ナッシュビルに到着した。今回が初Ｗ杯となるＭＦ中村敬斗（２５）の公式サイトの公式インスタグラム（＠ｋｅｉｔｏ．ｉｓｍ．ｏｆｆｉｃｉａｌ）では、「６／１０（水）発売の【ａｎａｎ】２４９９号スペシャルエディションの表紙を飾らせていた