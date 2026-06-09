日本オリンピックミュージアムで企画展を見学するJOCの橋本聖子会長＝9日、東京都新宿区日本オリンピック委員会（JOC）は9日、1964年と2021年の東京五輪に関する企画展を日本オリンピックミュージアム（東京都新宿区）で開始した。64年大会で「東洋の魔女」と呼ばれ、金メダルに輝いたバレーボール女子日本代表のサイン入り大会公式球など、貴重な品々が7月28日まで展示される。64年大会は日本の戦後復興の象徴となり、21年大