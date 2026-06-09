タレント・伊集院光（58）の印象ガラリな最新ショットが公開され、「誰か分からなかった」など驚きの声が寄せられている。【映像】「別人みたい」伊集院光の近影2026年5月4日放送の自身のラジオ番組、月曜JUNK「伊集院光 深夜の馬鹿力」で、体重が125kgから108kgまで減量したことを明かしていた伊集院。5月20日にはXで全身ショットを公開し、「ラジオで言ってた通り、痩せましたね〜」「無理をなさらずに」などの反響が集まり