北村匠海主演のフジテレビ月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」第９話が８日に放送された。若狭小浜高校海洋科学科で、兄の寺尾創亮（黒崎煌代）らが在学時にスタートさせた宇宙食サバ缶プロジェクトを受け継いでいた妹寺尾瑠夏（伊東蒼）らが、ＪＡＸＡの認証を得る目前まで迫ったが、卒業の時を迎えた。その後輩世代で、藤倉彩花（池端杏慈）ら女子４人組が登場。宇宙への夢を受け継ぐことになりそう。第９話では、第１期世代