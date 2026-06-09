コシの強さが特徴のさぬきうどんに、揚げたてサクサクの天ぷらを添えた天ざるうどん。この国民的麺料理「うどん」にも、中東情勢悪化の影響が迫る事態となっています。9日、「イット！」が訪ねたのは東京都内のさぬきうどん店「香川 さぬき麺業」です。コシの強いさぬきうどんを好みのスタイルで味わえる人気店ですが、店長からは不安の声が聞かれました。香川さぬき麺業 東京駅店・杉山柔和店長：うどんに合う小麦がオーストラリ