ウルトラマンカードゲームのホームページが更新されました。【映像】ウルトラマンカードゲームからの発表「『ウルトラマン カードゲーム』簡体字版の展開に関するお知らせ『ウルトラマン カードゲーム』の今後の展開につきまして、諸般の事情により、2026年7月10日（金）発売予定のブースターパック第8弾「絆、重なる時」以降の簡体字版の発売を休止させていただきます。当該商品の展開を楽しみにお待ちいただいていた皆様には多