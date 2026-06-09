先週、県内に接近した台風6号。奄美大島の大和村では、特産のスモモが被害にあいました。大和村の伊集院村長は9日、塩田知事に台風被害や出荷の状況について報告しました。（伊集院 幼 大和村長）「今年は豊作になりそうで、（去年の）1・5倍の35トンから40トンくらいの収穫を見込んでいた」奄美大島・大和村の伊集院 幼 村長は9日県庁を訪れ、塩田知事に出荷の報告をしました。大和村の特産であるスモモは『奄美プラム』と名