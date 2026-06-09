バスケットボールB2鹿児島レブナイズの選手たちが、9日、KYTを訪れました。バスケットボールのリーグが再編される来シーズンにむけて「昨シーズンを上回るような成績を出したい」と意気込みを語りました。KYTを訪れたのはバスケットボール、B2鹿児島レブナイズの有川久志社長と飴谷由毅選手です。レブナイズは今シーズン、レギュラーシーズンを4位で終え、2年連続の