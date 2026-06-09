打ち上げが延期されていたH3ロケット6号機は6月12日に種子島宇宙センターから打ち上げられることになりました。H3ロケット6号機は「天候の悪化が予想される」として11日の打ち上げが延期されていました。JAXAは新たな打ち上げ日を6月12日に決定したと発表しました。H3ロケット6号機は、機体の側面の固体燃料の補助ロケットは使わず、液体燃料のメインエンジンのみの新たな形態です。実用的な大型衛星ではなくロケット