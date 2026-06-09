11日開幕するサッカーワールドカップに日本代表として出場する出水市出身の大迫敬介選手に向けた寄せ書きが父・哲郎さんに贈られました。日の丸をデザインした旗に記された寄せ書き。サッカーワールドカップに日本代表として出場する出水市出身の大迫敬介選手に向け市民が応援のメッセージを書き込みました。出水市役所で、父・哲郎さんに手渡されました。（出水市・椎木伸一市長）「我が出水