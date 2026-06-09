鹿児島市の鹿児島商業高校では、県高校総体を勝ち抜きインターハイや九州大会への切符を掴んだ生徒たちの壮行会が行われました。中には、審判として全国の舞台に臨む生徒も。大舞台での活躍を祈り、伝統の応援歌「錦江湾頭」が力強く贈られました。9日の朝、鹿児島市の鹿児島商業高校に鳴り響いた盛大な演奏と拍手。迎えられたのは、5月の県高校総体で優秀な成績を収めた生徒たちです。その表彰式が行われそれぞれの活躍