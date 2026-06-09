ラウアーは信頼を勝ち取りつつあるようだ(C)Getty Imagesドジャースに今年5月にトレードで加入したエリク・ラウアーが、移籍後3度目の先発マウンドに登る。現地時間6月9日から始まる敵地でのパイレーツ3連戦の初戦で、ドジャースは新加入左腕、パイレーツはポール・スキーンズが先発予定だ。【動画】これが圧倒的な支配力大谷翔平が続ける異次元の「防御率ゼロ点台投球」を見る前所属のブルージェイズではリリーフの役割も任