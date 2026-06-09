台湾付近から日本の南海上にのびる前線や前線上の低気圧の影響で、先島諸島や南西諸島では、11日(木)にかけて発達した雨雲が流れ込み、警報級の大雨になるところがありそうです。10日(水)には熱帯低気圧が台湾付近に進み、前線上の低気圧になる見込みです。前線や低気圧に向かってかなり暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になりそうです。先島諸島や南西諸島では、雷をともなった激しい雨の降るところもあるで