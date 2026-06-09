起業家の飯田祐基さんは6月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。「入籍しました」と報告しました。【写真】飯田祐基と美人妻「末長く幸せになって欲しい」飯田さんは「本日入籍しました」と報告し、4枚の写真を投稿。妻とのツーショットです。婚姻届を持って、カメラに見せています。飯田さんは眼鏡が似合っていて格好良く、妻はとても美人でかわいらしいです。コメントでは「おめでとー！彼女さんめっちゃかわええやん」「おめでと