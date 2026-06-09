熊本県は、国際大会で活躍が期待される中学生から大学生までの県出身アスリート25人に、「くまもと新時代ワールドアスリート指定証」を手渡しました。 【写真を見る】【熊本から世界へ】スケボー世界王者・松本雪聖やカヌー日本代表・大澤風季ら25人を新世代アスリートに指定 カヌー大澤選手「記録をとっていきたい」 代表して指定証を受け取ったのは、カヌーの世代別・日本