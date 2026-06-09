ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は７日、ロシア人の富豪ロマン・アブラモビッチ氏を通じ、プーチン露大統領に直接会談を持ちかけていたことを明らかにした。公開書簡による提案に先立つ試みで、会談は実現しなかったが、アブラモビッチ氏は交戦中の両国をつなぐ「連絡役」として水面下で活動を続けている模様だ。アブラモビッチ氏は、プーチン政権と近いオリガルヒ（新興財閥）の一人。ゼレンスキー氏は同日放