7年ぶりの北朝鮮訪問で大歓迎を受けた中国の習近平国家主席は9日、北京に戻った。北朝鮮側の手厚い“おもてなし”とその裏にある“思惑”とは何か。テーブル中央に何百本もの真っ赤な“バラ”首脳会談で中朝のトップが向かい合うテーブル。その中央には何百本という真っ赤なバラらしき花が飾られていた。歓迎式典の会場には、白馬の群れが連なり、中国・習近平主席が移動する際には、約20台のバイクが隊列をなして先導していた。朝