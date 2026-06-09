今年2月、鳥取県境港市で発生した強盗事件で、鳥取県警は9日、47歳の派遣社員の男を逮捕したと発表しました。防犯カメラに映るのは、中を覗き込みゆっくりと侵入する全身黒ずくめの男。今年2月、鳥取県境港市にあるスーパーの裏口から押し入り、店員に刃物を突き付けておどし、現金およそ190万円を奪って逃走しました。鳥取県警は写真や防犯カメラの映像を公開し捜査を続けていましたが、9日、建造物侵入と強盗の疑いで境港市の派