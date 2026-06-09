【漫画】本編を読む『生きるのがしんどい女が「幸せになれそうなこと」をやってみる話』（タワシ：著、ゆうきゆう：監修/KADOKAWA）は、生きる気力を失った女性が「少しでも幸せになれそうなこと」をひとつずつ試していく姿を描いたコミックエッセイだ。主人公は35歳の独身女性・多和志田たわ子。友達はいない、仕事はほぼしておらず、でも実家にも頼れない。将来への希望が見えないまま「もう死にたい」と思うほど生きることに