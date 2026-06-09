ママ友がブランド品転売で月20万円ほど売り上げているのに、申告していないと聞くと、不安になる人もいるでしょう。さらにお手伝いを頼まれた場合、自分まで責任を問われるのではないかと心配になるかもしれません。 結論からいうと、話を聞いただけなら、あなたが税金の責任を負う可能性は通常高くありません。しかし、販売や発送、入金管理、名義貸しなどに関わると、税務上・法律上のトラブルに巻き込まれるおそれがあり