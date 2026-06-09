翌朝すっきり起きるために、食事や入浴で気をつけることは何か。順天堂大学医学部教授の小林弘幸さんは「湯船にゆっくりつかることは1日の疲れを取り去るためにとても効果的だ。熱い湯だと、体温が急激に上がってかえって体を傷めてしまうので注意が必要だ」という――。（第1回）※本稿は、小林弘幸『自律神経が整えば体の不調は消える』（ベスト新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／yipengge※写真はイメージで