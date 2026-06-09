移民が増えているイタリアで、とある条例が話題になった。イギリス在住で著述家の谷本真由美さんは「排他的政策の不条理を強調するための条例だったが、狙いとは違った反応が起きてしまった」という――。※本稿は、谷本真由美『世界のニュースを日本人は何も知らない 激レア＆ディープ情報版』（ワニブックス【PLUS】新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Ritesh Ranjan Sett※写真はイメージです - 写真＝iStock