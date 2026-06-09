世界的大ヒット曲『江南スタイル』で知られる韓国人歌手PSY（サイ）（48）が、思わぬ形で韓国メディアの注目を集めている。6月2日、PSYは、’22年から昨年にかけて睡眠障害や不安障害などの治療に使われる向精神薬を、マネージャーらに代理で受け取らせたとして、医療法違反の疑いで警察に書類送検されたと現地メディアで報じられた。警察の捜査段階で所属事務所は「PSYが睡眠薬を代理受領したことは明白な過ちであり、不注意だっ