【モデルプレス＝2026/06/09】HYBE JAPAN傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）が7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催された「2026 Weverse Con Festival」に出演。ステージの合間に囲み取材に応じた。【全文】【写真】レジェンドアーティストのカバーを披露したaoen◆aoen、初の海外コンサート優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、