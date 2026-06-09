作家の岩下尚史さんが９日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「人と比較すること」について持論を展開する一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、周囲の人との「しあわせ度」比較の中で高齢者になるほど地位や収入よりも健康が大事という心境になるという記事を紹介。「人との比較」について聞かれた岩下さんは「人と比較した