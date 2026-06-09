◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（９日・みずほペイペイ）阪神・才木浩人投手が３回５安打５失点、自己ワーストタイの３被弾で降板した。初回２死二塁、パ・リーグの本塁打と打点でトップの栗原に右翼席へ１８号２ランを運ばれた。さらに、２回１死から野村に左翼席にソロを浴び、３回にはまたも栗原に２打席連続で２ランを浴びた。初回から毎回本塁打を許し、５点を失った。登板予定だった７日の楽天