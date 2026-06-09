サッカーの元日本代表ＭＦの稲本潤一さんが９日放送の日本テレビ系報道番組「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）に出演。１１日開幕のサッカーＷ杯北中米大会に挑む日本代表への期待を明かした。１５日のグループステージ初戦の強豪・オランダ戦について「今までの歴史でいうと初戦で勝ち点を取れてないと上に上がれてないという歴史はあるんですが」と、まず前置き。その上で「今大会から３位まで行ける