◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦東北福祉大７―１中部学院大（９日・神宮）２大会連続３８度目の出場となった東北福祉大（仙台六大学）が、２年ぶり５度目の出場の中部学院大（東海地区大学）を７―１で破り２回戦を突破した。打線が３本塁打を含む１１安打７得点とつながり、大会２連覇に向けて前進した。前回大会でＭＶＰを獲得したプロ注目の佐藤悠太外野手（４年＝報徳学園）は、「６番