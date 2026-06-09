丸亀警察署 香川県に住む元交際相手の女性に、携帯電話でメッセージを送って脅迫した疑いで、徳島県美馬市の会社員の男（21）が9日、逮捕されました。 警察によりますと、男は6月8日午後7時50ごろ、交際していた香川県多度津町在住の21歳の女性に、携帯電話で「家族全員と気になる人殺されるか」（殺されてもいいのか）などとメッセージを送信し、脅迫した疑いが持たれています。 メッセージを受け取