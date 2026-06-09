下石井公園岡山・北区 6月13日・14日の2日間、岡山市中心部で「花・緑ハーモニーフェスタin西川」が開かれます。市中心部の魅力を発信するため岡山市などが開いているものです。 メイン会場の下石井公園（北区幸町）では、13日にジャズ、14日はロックのライブが、いずれも午前11時から午後5時まで特設ステージで開かれます。また、「粉もん祭り」と題して、岡山飲食業協同組合の加盟店が、2日間で15店