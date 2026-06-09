◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（９日・みずほペイペイ）ソフトバンク・野村勇内野手が４回に２号ソロを放った。５点リードの４回１死で打席に入ると、阪神・才木の初球の変化球を振り抜いた。打球は高々と舞い上がり、左翼スタンドに着弾。栗原陵矢内野手もこの日２本の２ランを放っており、野村も２回１死で放った今季１号に続く一発で、追加点をもたらした。「打ったのはスライダーです。１打席目と