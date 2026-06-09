◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―中日（９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは９日、中日戦で映画「スター・ウォーズ」をテーマとするイベントデー「ＳＴＡＲＷＡＲＳＮＩＧＨＴ」を開催。このイベントは公開中の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の全国劇場公開を記念して行われた。始球式には女優の恒松祐里（２７）が登場。「点数を付けるなら８０点の内容でした！練習ではストライ