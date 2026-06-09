◇プロ野球セ・パ交流戦ソフトバンク-阪神(9日、みずほPayPayドーム)阪神の才木浩人投手が相手4番・栗原陵矢選手に2打席連続本塁打を許すなど、3回までに3発を被弾し5失点で降板となりました。才木投手は初回2死2塁の状況で栗原選手に154キロのストレートを打たれ先制を許します。2回には、野村勇選手に151キロのストレートをはじき返されソロを許すと、3回には2死1塁から再び栗原選手にスライダーを捉えられ、豪快な2ランを浴び