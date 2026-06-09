富山空港の運営会社は、地域の交流と活性化、そのための人材育成などを目指してきょう、岐阜県飛騨市の大学との連携協定を結びました。協定を結んだのは、富山空港の運営会社 富山エアポートと、岐阜県飛騨市にこの春開学したコー・イノベーション大学を運営する学校法人です。この大学は、地域の課題解決や革新的な人材の育成を掲げて、全国各地で学生が地域や企業と連携して、実践的な研究を行うのが特色です