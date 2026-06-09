スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは時折雨が降ったり、曇ったりと、すっきりしない天気でしたね。ただ、こうした曇り空の方が、きれいに撮影できる風景もあるんです。きょうはハナショウブを撮影してきました。滑川市の行田公園です。88種、およそ4万株のハナショウブが植えられていて、いま見頃を迎えています。近年、市が株分けや肥料をやるなどの手入れを続け、年々花の数は増えています。たしかに、白や紫、そし