◇ボクシングライトフライ級8回戦片岡雷斗《8回戦》スリヤ・プッタルクサ（2026年6月10日東京・後楽園ホール）アマ6冠で日本ライトフライ級6位の片岡雷斗（19＝大橋）が9日、都内でプロ2戦目の前日計量に臨み、48・7キロで一発パスした。3月のデビュー戦では日本ランカーの大橋波月（湘南龍拳）に6回TKO勝ちし、衝撃の初陣を飾った。この日は前回同様に髪を編み込んだ「コーンロウ」ヘアで登場すると「距離感の使い分け