おとといから宇都宮市の中心部で目撃が相次いでいたクマが捕獲されました。JNNの生放送中のカメラがクマの様子を捉えていました。高柳光希アナウンサー「宇都宮市内の公園などもある閑静な住宅街。あちらの茂みの奥で、麻酔銃によってクマが捕獲されました」きょう午後3時半すぎ、住宅街で1頭のクマが捕獲されました。捕獲されるおよそ2時間半前、JNNの生中継のカメラが、宇都宮市の住宅街のフェンスをよじ登るクマの姿を捉えまし