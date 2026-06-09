石原環境大臣は全国で次ぐクマ被害を受け、環境省が新たに採用したクマ対策を専門とする職員らに対し訓示を行いました。石原環境大臣：緊張感とスピード感を重視して任務にあたり、地域住民の皆さま方や自治体に寄り添って活動していただければと思います。訓示を受けたのは、クマ被害が深刻な東北や北海道のほか、関東の事務所などに配置された「クマ対策専門官」7人と、シカやイノシシにも対応する「広域鳥獣対策専門官」4人のあ