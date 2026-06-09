レクサスの５ドアスポーツレクサスは2026年5月13日、コンパクトSUV「LBX」をベースに走行性能を高めた「LBX MORIZO RR」の一部改良モデルを発表しました。では、販売店でどのような反響が集まっているのでしょうか。LBX MORIZO RRは、レクサスが開発したハイパフォーマンス・コンパクトSUVで、トヨタのマスタードライバー「モリゾウ」こと豊田章男氏とともに基本素性を磨き上げたモデルです。【画像】超カッコイイ！ これがレ