私はヒビキ30歳。旦那カズヒロ32歳、娘ミユ2歳の3人家族です。義父は10年前に他界、義母が近所に住んでいます。義母は普段、私たちに関してお金を一切使いません。結婚祝い、孫の誕生日祝い、家に来る際の手土産さえもらったことはありません。私の両親は機会があるごとに、お金を出してくれます。義母に対して不満を感じていましたが、ケチな人なのだと諦めました。そんな折、旦那に緊急の電話がかかってきます。どうやら義母に何